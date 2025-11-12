نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة القادمة من دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، مواجهات الجولة الثانية عشرة، من مسابقة دوري المحترفين المصري، الموسم الرياضي 2025-2026.

مواعيد مباريات الخميس

الساعة «2:30»

1-أبوقير للأسمدة مع بروكسي

على ملعب ابو قير للاسمدة يواجه فريق ابو قير للاسمدة متصدر الدوري بقيادة ياسر الكناني برصيد 24 نقطة فريق

بروكسي صاحب المركز السابع بقيادة محمد حامد برصيد 18 نقطة.

2-الإنتاج الحربي مع أسوان

على ستاد السلام يلتقي فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس عشر بقيادة معتمد جمال برصيد 10 نقاط مع فريق أسوان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الباقي جمال بنفس الرصيد.

3-بترول أسيوط مع المصرية للاتصالات

على ملعب البترول يلعب فريق بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 19 نقطة مع فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة بقيادة النيجيري اليوزوبيرو.

4-بلدية المحلة مع القناة

على ملعب البلدية يحل فريق القناة وصيف المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 20 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق بلدية المحلة متذيل المجموعة بقيادة عمرو انور برصيد 4 نقاط.

5-السكة الحديد ضد مالية كفر الزيات «5:00»

يستضيف ستاد بتروسبورت لقاء بين فريق السكة الحديد صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد مكي برصيد 11 نقطة فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز العاشر بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 15 نقطة.

مباريات الجمعة:- «2:30»

1-طنطا مع ديروط

على ملعب نادي طنطا يخوض فريق طنطا صاحب المركز السابع عشر بقيادة علاء صابر برصيد 7 نقاط لقاء صعب مع فريق ديروط صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد كشري برصيد10 نقاط

2- إف سي مسار مع الداخلية

يشهد ستاد بتروسبورت لقاء في منتهى القوه والاثاره بين فريق إف سي مسار صاحب المركز التاسع بقيادة محمد بركات برصيد 16 نقطة مع فريق الداخلية صاحب المركز السادس بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 18 نقطة.

وتختتم الجولة يوم السبت «2:30»:-

-راية مع الترسانة

على ملعب برج العرب يصطدم فريق راية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أشرف توفيق برصيد 10 نقاط بفريق الترسانة صاحب المركز الخامس عشر بقيادة مؤمن عبد الغفار بنفس الرصيد.

-وكان حقق فريق لافنينا الفوز على

فريق المنصورة بهدف دون رد سجله مايكل ايجيمبا.

الترتيب

1- ابو قير للاسمدة 24نقطة

2-القناة 20 نقطة

3- لافنينا 20 نقطة

4- المنصورة 19 نقطة

5-بترول أسيوط 19 نقطة

6-الداخلية 18نقطة

7- بروكسي 18 نقطة

8-المصرية للاتصالات 18نقطة

9- إف سي مسار 16 نقطة

10- مالية كفر الزيات 15 نقطة

11- السكة الحديد 11 نقطة

12- راية 11 نقطة

13- اسوان 10 نقاط

14- ديروط 10 نقاط

15- الترسانة 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي 10 نقاط

17- طنطا 7 نقاط

18-بلدية المحلة 4 نقاط

