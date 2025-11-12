نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم يرشح يورتشيتش لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، عن ترشيح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم لعام ٢٠٢٥ بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال العام على رأس القيادة الفنية للفريق.

وذكر الموقع المسئول عن تاريخ وإحصاء كرة القدم، أن المدير الفني الكرواتي قاد بيراميدز للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ثم لقب كأس المحيطات الثلاثة ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة، ثم الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي، ونجح في وضع بيراميدز بصدارة ترتيب الأندية في القارة السمراء خلال العام.

ويأتي ترشيح كرونسلاف يورتشيتش ضمن قائمة من المدربين الكبار للفوز بالجائزة ومن بينهم الإيطالي أنطونيو كونتي، والأرجنتيني دييجو سيميوني، والإسباني لويس إنريكي، والألماني هانزي فليك، والإسباني مايكل أرتيتا، والإيطالي إنزو مارسيكا، والإسباني أوناي إيمري، والبلجيكي فينسينت كومباني، والإسباني تشابي ألونسو، وغيرهم من كبار المدربين في العالم.

