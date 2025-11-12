نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات جولة التعادلات بالقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة (ا) بدورى القسم الثاني ب فوز فريق سمنود على فريق بيلا بهدف دون رد سجله شادي اسماعيل.
- تعادل فريق منية النصر مع فريق بايونيرز بهدف لمثله ححيث تقدم بايونيرز بهدف محمد يسري وتعادل أحمد نوسا لمنية النصر.
- تعادل فريق اتحاد بسيون مع فريق دكرنس بهدف لمثله حيث تقدم اتحاد بسيون بهدف عبد الرحمن النجار وتعادل محمد مرسي لدكرنس من ركلة جزاء.
- تعادل فريق ميجا سبورت مع فريق اتحاد نبروه سلبيًا.
- تعادل فريق صيد المحلة مع فريق الشنواني سلبيًا.
- تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق شربين سلبيًا.
وتختتم الجولة الخميس بلقاء مركز شباب كوم حمادة مع فريق بني عبيد.
ترتيب المجموعة
1-ميجا سبورت 16 نقطة
2-سمنود 16 نقطة
3-الشنواني 15 نقطة
4-كوم حماده 14 نقطة
5-منيه النصر 13 نقطة
6- دكرنس 13 نقطة
7-اتحاد نبروه 13 نقطة
8-بسيون 12 نقطة
9- بايونيرز 12 نقطة
10-كفر الشيخ 12 نقطة
11-شربين 11 نقطة
12-بيلا 6 نقاط
13- بني عبيد 6 نقاط
14-صيد المحلة 4 نقاط