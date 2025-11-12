نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: دعم النادي في هذا التوقيت واجب على كل محبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصطفى إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن النادي سيبقى دائمًا رمزًا وقاعدة أساسية لكرة القدم المصرية.

وأشار إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك إلى أن الفريق يسير بشكل جيد رغم كل الظروف المحيطة به في الفترة الأخيرة.

وأشاد مصطفى إبراهيم بالمجهود الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، موجّهًا له التحية على العمل المتميز الذي يقدمه مع اللاعبين خلال المرحلة الحالية.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكاتف الجميع خلف القلعة البيضاء، مؤكدًا أن دعم النادي في هذا التوقيت واجب على كل محبيه من أجل استمرار مسيرة الفريق نحو تحقيق النتائج الإيجابية.

