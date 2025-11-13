نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجيت، عن مستقبل اللاعب حامد حمدان مع الفريق.

وقال محمد أيمن في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحورلاعبو بتروجيت بالكامل تحت أمر المنتخبات في أي وقت، هناك اتفاق مبدأي بين إدارة بتروجيت والزمالك على انتقال حامد حمدان للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "هناك مراسلات بين بتروجيت والزمالك وتم إرسال عقد ثلاثي للموافقة على انتقال اللاعب للأبيض في يناير".

وأكمل: "حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك، وهناك عقد ثلاثي بيننا وبين الزمالك ينص على ضم حامد حمدان للأبيض والمفاوضات وقفت عند تلك النقطة".

واختتم حديثه قائلًا "الوضع المادي لنادي الزمالك صعب ونحن ملتزمين باتفقنا مع إدارة نادي الزمالك، طريقة سداد المبلغ المتفق عليه مع الزمالك نظير انتقال اللاعب قد تختلف".