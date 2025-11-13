نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات السوبر.. إيقاف يوريتشيتش.. وغرامة مالية على جماهير الأهلى والزمالك وزيزو وبيزيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتحاد الكرة يعلن عقوبات كأس السوبر المصري 2025-2026

الأهلي، الزمالك، السوبر المصري، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبات بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وبعد إعلان العقوبات لأول مرة، عاد اتحاد الكرة وأضاف عقوبة على النادي الأهلي بسبب سباب الجماهير الجماعي، وأيضا على لاعبه زيزو بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول في مراسم التتويج.

وكتب اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، اعتذار وتصحيح: نعتذر عن الخطأ غير المقصود بعدم إعلان العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات الخاصة ببطولة كأس السوبر دفعة واحدة.. وقد تم تصويب الخطأ ومرفق العقوبات كاملة.

وجاءت العقوبات كالآتي:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام الأهلي. توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام بيراميدز. توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام الزمالك. توقيع غرامة مالية على اللاعب أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج. توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قدرها 50 ألف جنيه لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج. إيقاف الكروتي كرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز مباراة واحدة في السوبر وتغريمه 10 آلاف جنيه لطرده والاعتراض خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

عقوبات كأس السوبر، وتوج النادي الأهلي بقلب كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت في أبو ظبي.

بينما حصل سيراميكا كليوباترا على المركز الثالث بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.