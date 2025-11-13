نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 25 مقطع فيديو.. الأهلي يتقدم بشكوى ضد جماهير الزمالك بعد الهجوم على زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بسبب الهجوم على زيزو.. الأهلي يتقدم بشكوى ضد جماهير الزمالك

الأهلي، الزمالك، أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل الشكوى التي تقدم بها وطالب من خلالها بالتحقيق في سباب جماهير الزمالك ضد لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" خلال نهائي كأس السوبر المصري 2025- 2026.

وقدم النادي الأهلي لاتحاد الكرة 25 مقطع فيديو يوثقون تعرض أحمد سيد "زيزو" وأسرته للسباب الجماعي من جماهير الزمالك.

وكشف النادي الأهلي أنه ينتظر قرارات اتحاد الكرة ضد جماهير الزمالك، وفي حال عدم اتخاذ قرارات رادعة سيتخذ مجلس إدارته إجراءات أخرى.

وجاءت شكوي النادي الأهلي ضد جماهير الزمالك كالآتي:

شكوي النادي الأهلي

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قدم النادي الأهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبنا أحمد سيد "زيزو" وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في دولة الإمارات الشقيقة".

وأضاف "وجاء في الشكوى أن لاعبنا تعرض لهتافات مسيئة وألفاظا خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية".

وواصل "جاء أيضا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها. وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف".

كأس السوبر المصري

وفاز النادي الأهلي على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي بهدفين دون رد ليتوج باللقب للمرة الخامسة على التوالي، والسادسة عشر في تاريخه.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن تقديمه شكوى ضد زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس النادي الأبيض أثناء مراسم التتويج وتسليم ميداليات السوبر.