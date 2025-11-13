نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: برنامج علاجي مكثف لتريزيجيه للحاق بمواجهة شبيبة القبائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، وضع برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا مكثفًا لمحمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق، بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك في بطولة السوبر المصري التي أُقيمت بالإمارات.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الإصابة استوجبت غياب تريزيجيه عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام، على أن يخضع لبرنامج خاص يشمل جلسات علاج طبيعي وحقن بالبلازما لتسريع عملية التعافي.

ويأمل الجهاز الطبي في تجهيز اللاعب بشكل كامل للحاق بمباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها يوم 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الغندور أن تريزيجيه يخضع لمتابعة دقيقة بشكل يومي، وأن الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب يتمنى جاهزيته في ظل أهميته الكبيرة داخل تشكيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.