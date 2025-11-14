نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجلترا تتخطى صربيا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب إنجلترا سلسة انتصاراته بالفوز على منتخب صربيا بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

إنجلترا تتخطى صربيا في تصفيات كأس العالم

ويُعتبر منتخب إنجلترا أول المتأهلين رسميًا إلى نهائيات كأس العالم عن القارة الأوروبية وذلك بعد فوزه الكبير على لاتفيا بخماسية نظيفة في الجولة الماضية ليواصل مشواره بالعلامة الكاملة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 21 نقطة بينما يحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

جاء الشوط الأول متعادلا ومتكافئا من كلا من إنجلترا وصربيا، حيث شن لاعبو المنتخبين بعض الهجمات الغير خطيرة على كلا المرميين.

نجح لاعبو منتخب إنجلترا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 عن طريق بوكايو ساكا الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية لتستقر الكرة في الجانب الأيسر لمرمى منتخب صربيا.

سيطر لاعبو الاسود الثلاثة على مجريات اللعب وشنوا بعض الهجمات الخطيرة على مرمى المنتخب الصربي ولكنها لم تثمر عن أية أهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا على نظيره الصربي بهدف نظيف.

أما الشوط الثاني، فتراجع فيه آداء المنتخبين بشكل كبير ولم يشهد الكثير من الهجمات الخطيرة حتى نجح منتخب إنجلترا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة من توقيع إيزي الذي تسلم الكرة من زميله جود بيلينجهام ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى منتخب صربيا وينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا على نظيره الصربي بهدفين نظيفين.