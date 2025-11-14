نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تهزم أوكرانيا برباعية نظيفة وتقترب من كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق المنتخب الفرنسي الفوز برباعية نظيفة على حساب نظيره أوكرانيا ضمن منافسات ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

فرنسا تهزم أوكرانيا برباعية نظيفة وتقترب من كأس العالم 2026

وبدأ منتخب فرنسا مباراة أوكرانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مينان.

في الدفاع: جوستو، أوباميكانو، ساليبا، كوندى.

في الوسط: لوكاس دينييه، نجولو كانتي، كواديو كونيه.

في الهجوم: أوليز، كيليان مبابي، باركولا

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول



شهد الشوط الثاني سيطرة واستحواذ من جانب المنتخب الفرنسي



افتتح كيليان مبابي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 55

عزز مايكل أوليز هدف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 76

انفرد المنتخب الفرنسي بالمباراة ونجح في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق كيليان مبابي



تألق لاعبي المنتخب الفرنسي ونجحوا في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88 عن طريق هوجو إيكيتيكي



بهذا الفوز الكبير برباعية نظيفة، يؤكد منتخب فرنسا قوته واستعداده المثالي للمراحل النهائية من التصفيات الأوروبية، مع الحفاظ على صدارته وتعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026. الأداء الجماعي المتميز والانسجام بين لاعبي الفريق يبعث على التفاؤل بجولة نهائية قوية تؤكد أن الديوك الفرنسية عازمة على الذهاب بعيدًا في البطولة المقبلة.