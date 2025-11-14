نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرتغال يسقط أمام إيرلندا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في فخ الهزيمة أمام نظيره إيرلندا، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أحداث مباراة البرتغال ضد إيرلندا في تصفيات كأس العالم

بدأت أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد أيرلندا، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي المنتخب الأيرلندي، من أجل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 12 من الشوط الأول، تروي باروت، لاعب منتخب أيرلندا، هدف التقدم في شباك المنتخب البرتغالي، بأسيست من زميله سكيلز.

ثم أضاف في الدقيقة 45 من الشوط الأول، مهاجم منتخب أيرلندا، في مرمى المنتخب البرتغالي، بعد تمريرة رائعة من زميله دارا أوشي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب أيرلندا على نظيره البرتغالي بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للطرد في الدقيقة 61.