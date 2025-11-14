نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، الهزيمة أمام نظيره إيرلندا، بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أهداف مباراة البرتغال ضد إيرلندا في تصفيات كأس العالم

افتتح التسجيل في الدقيقة 12 من الشوط الأول، تروي باروت، لاعب منتخب أيرلندا، في شباك المنتخب البرتغالي، بأسيست من زميله سكيلز.

وسجل نفس اللاعب في الدقيقة 45 من الشوط الأول، أمام منتخب البرتغال بعد تمريرة من زميله دارا أوشي.