نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة بث مباشر.. مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين 2025 بقيادة أحمد الكاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة بث مباشر.. مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين 2025 بقيادة أحمد الكاس

يلا كورة بث مباشر.. مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين 2025 بقيادة أحمد الكاس ، تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى قطر، حيث يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لخوض واحدة من أهم مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين 2025، وذلك عندما يواجه منتخب سويسرا في دور الـ32. يدخل الفراعنة الصغار اللقاء بطموحات كبيرة تحت قيادة المدير الفني أحمد الكاس، بعدما نجح المنتخب في خطف بطاقة التأهل ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث، ليواصل الحلم في المونديال العالمي الذي يشارك فيه 48 منتخبًا.

المباراة المرتقبة تحظى باهتمام جماهيري واسع، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في دور المجموعات وتقديم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة.

تفاصيل المباراة وموعد انطلاقها

تقام مباراة مصر وسويسرا يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025 على ملعب أسباير 5 في الدوحة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. ويأمل الجهاز الفني أن يواصل اللاعبون تقديم مستواهم التصاعدي رغم الخسارة الأخيرة أمام إنجلترا، خاصة وأن المواجهة أمام سويسرا لا تقبل القسمة على اثنين، حيث تُلعب بنظام خروج المغلوب.

موعد مباراة مصر في كأس العالم للناشئين

المباراة الموعد البطولة الملعب مصر × سويسرا الجمعة 14 نوفمبر – 3 عصرًا بتوقيت القاهرة كأس العالم تحت 17 عامًا – دور الـ32 ملعب أسباير 5 – قطر

نتائج منتخب مصر في دور المجموعات

قدم المنتخب المصري للناشئين مشوارًا جيدًا خلال منافسات المجموعة الخامسة، حيث بدأ البطولة بفوز قوي على هايتي بنتيجة 4-1، في أداء هجومي مميز كشف قدرات الفريق.

وفي مباراة الجولة الثانية، تعادل الفراعنة الصغار مع فنزويلا بنتيجة 1-1، بعدما ظهر اللاعبون بروح قتالية عالية وقدموا أداءً مشرفًا رغم قوة المنافس.

وجاءت المباراة الثالثة أمام إنجلترا، حيث خسر المنتخب بثلاثية دون رد، لكن ذلك لم يمنع التأهل بعد الوصول إلى 4 نقاط منحته مكانًا بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

يضم المنتخب مجموعة من أبرز المواهب الواعدة في الكرة المصرية، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

قائمة الانتظار: عمار محمد السيد، سيف الجبالي.

إصابة أدهم فريد وصدمة داخل المنتخب

تعرض المنتخب لصدمة قوية بعد إصابة اللاعب أدهم فريد، الظهير الأيمن، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة إنجلترا. وأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه أن اللاعب خضع للفحوصات اللازمة وتأكد غيابه عن استكمال البطولة، ليخسر المنتخب واحدًا من أهم عناصره الدفاعية.

وتمنى الجهاز الفني واللاعبون الشفاء العاجل لأدهم فريد، مؤكدين أن الفريق سيقاتل من أجله خلال مرحلة الأدوار الإقصائية.

تحليل فني قبل مباراة سويسرا

يُنتظر أن يعتمد أحمد الكاس على نفس الهيكل الأساسي للفريق، مع محاولة تعزيز الجانب الدفاعي لتعويض غياب أدهم فريد. يمتلك المنتخب السويسري عناصر هجومية قوية وسرعات كبيرة، مما يتطلب تركيزًا عاليًا من لاعبي الدفاع والوسط.

ويركز الكاس على الضغط العالي في بداية المباراة لمحاولة خطف هدف مبكر يمنح الفريق الثقة ويفرض سيطرته على مجريات اللعب.

طموحات المنتخب في البطولة

يرى محللون أن المنتخب المصري قادر على الذهاب بعيدًا في المونديال، خاصة مع وجود جيل موهوب وواعد. ويأمل الجمهور أن تكون مباراة سويسرا نقطة انطلاق نحو دور الـ16 والاستمرار في مشوار المنافسة على التأهل للأدوار النهائية.

الجماهير المصرية تنتظر عرضًا قويًا وروحًا قتالية من الفراعنة الصغار، خاصة أن البطولة تُقام في أجواء عربية وتلقى دعمًا جماهيريًا كبيرًا.