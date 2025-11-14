نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. مشاهدة مباشرة لمباراة مصر وسويسرا، اليوم في كأس العالم للناشئين 2025 – الجمعة 14 نوفمبر في المقال التالي

يلا شوووت.. مشاهدة مباشرة لمباراة مصر وسويسرا، اليوم في كأس العالم للناشئين 2025 – الجمعة 14 نوفمبر

يلا شوووت.. مشاهدة مباشرة لمباراة مصر وسويسرا، اليوم في كأس العالم للناشئين 2025 – الجمعة 14 نوفمبر ، تترقب الجماهير المصرية والعربية اليوم الجمعة 14 نوفمبر مواجهة نارية ومنتظرة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا قطر 2025، حيث يخوض منتخب مصر الصغير اختبارًا صعبًا أمام منتخب سويسرا في دور الـ32.

اللقاء اليوم لا يحتمل أي حسابات، فهو مباراة خروج المغلوب، والفوز فيه يعني استمرار الحلم المصري في المونديال، بينما الخسارة تعني توديع البطولة.

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين 2025

تُقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب أسباير 5 في الدوحة.

وتأتي المباراة وسط حالة كبيرة من التفاؤل بعد الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في دور المجموعات، رغم الهزيمة الأخيرة أمام إنجلترا.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

بدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بقوة بعد فوز عريض على منتخب هايتي بنتيجة 4–1.

ثم قدّم مواجهة متوازنة أمام فنزويلا انتهت 1–1، ليجمع المنتخب أربع نقاط مهمة.

وفي لقاء إنجلترا، تلقّى المنتخب خسارة بثلاثية نظيفة، لكن بفضل نقاطه وترتيب المنتخبات، تأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في المونديال.

⭐ تشكيل وقائمة منتخب مصر للناشئين في مونديال 2025

حراسة المرمى:

عمر عبدالعزيز – عمرو عادل – محمد طارق

الدفاع:

حمزة الدجوي – نور أشرف – فارس فخري – أدهم فريد – مهند الشامي – ياسين حسام

الوسط:

عمر كمال – عمر أبوطالب – باسل مدحت – محمد حمد – بلال عطية – أنس رشدي – إبراهيم النجعاوي – محمد صبيح – محمد البنداري

الهجوم:

حمزة عبدالكريم – عبدالعزيز الزغبي – زياد أيوب

قائمة الانتظار: عمار السيد – سيف الجبالي

إصابة أدهم فريد وغيابه عن البطولة

شكّلت إصابة المدافع أدهم فريد بقطع في الرباط الصليبي صدمة كبيرة للمنتخب المصري بعد مباراة إنجلترا.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب سيغيب عن باقي مشوار البطولة، ما يمثل خسارة كبيرة للجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس.