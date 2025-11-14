نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر يلاااا شوووووت.. مشاهدة مباراة مصر ضد أوزبكستان في بطولة العين الودية اليوم 14 نوفمبر 2025 في المقال التالي

بث مباشر يلاااا شوووووت.. مشاهدة مباراة مصر ضد أوزبكستان في بطولة العين الودية اليوم 14 نوفمبر 2025، يستعد منتخب مصر Egypt لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أوزبكستان Uzbekistan ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية، في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا مهمًا قبل انطلاق مشوار الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب. وتقام البطولة بمشاركة أربعة منتخبات هي مصر، أوزبكستان، إيران، والرأس الأخضر، في أجواء كروية مميزة داخل مدينة العين الإماراتية.

تفاصيل المباراة

يضع منتخب مصر عينه على بطاقة التأهل إلى النهائي عندما يصطدم بمنتخب أوزبكستان في اختبار ودي قوي، يسعى من خلاله الجهاز الفني لاختبار العناصر الأساسية والبدلاء قبل البطولة القارية. وتقام المباراة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 على استاد هزاع بن زايد في العين.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

تنطلق صافرة البداية الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط حضور جماهيري وإعلامي لمتابعة أداء الفراعنة في هذه المحطة المهمة قبل أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنفرد شبكة قنوات أون سبورت المصرية بنقل مباراة مصر وأوزبكستان حصريًا في بطولة العين الودية، حيث خصصت قناة أون سبورت 1 لبث اللقاء مباشرة من الإمارات.

جدول القنوات الناقلة

القناة الدولة جودة البث ON Sport 1 مصر HD

البث المباشر للمباراة

يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق قناة أون سبورت مجانًا على الهواتف الذكية. كما قد يتم بث المباراة عبر قناة أون سبورت على يوتيوب أو صفحتها على فيسبوك، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا حتى الآن.

معلق مباراة مصر وأوزبكستان

يتولى المعلق الرياضي محمد الكواليني وصف أحداث المواجهة عبر قناة أون سبورت 1.

عوامل مواجهة مصر وأوزبكستان

يعتمد منتخب مصر على جاهزية لاعبيه الأساسيين واستغلال التجربة القوية قبل أمم إفريقيا، بينما يأتي منتخب أوزبكستان بطموح كبير لتقديم أداء قوي في نصف النهائي والوصول إلى المباراة النهائية.