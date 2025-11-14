نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية

هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية ، يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أوزبكستان اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية، في لقاء مهم لاختبار جاهزية الفراعنة قبل بداية كأس أمم إفريقيا 2025. وتقام البطولة بمشاركة أربعة منتخبات هي مصر وأوزبكستان وإيران والرأس الأخضر، وسط اهتمام جماهيري واسع داخل الإمارات وخارجها.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

تقام مباراة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

أعلنت قناة أون سبورت 1 المصرية عن نقل مباراة مصر وأوزبكستان بشكل مجاني عبر البث الأرضي والفضائي داخل مصر. وتعتبر القناة الناقل الحصري للبطولة هذا العام، مما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

جدول القنوات الناقلة

اسم القناة نوع البث الدولة ON Sport 1 مجاني – فضائي مصر

مشاهدة البث المباشر للمباراة

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر تطبيق أون سبورت المتاح على الهواتف الذكية، حيث توفر القناة بثًا مجانيًا بجودة عالية. كما قد تتجه القناة إلى بث اللقاء عبر صفحتها الرسمية أو قناتها على يوتيوب، لكن لم يتم تأكيد الأمر بشكل رسمي.

التغطية والتعليق الصوتي

يقوم المعلق محمد الكواليني بالوصف التفصيلي لأحداث المباراة، في تغطية خاصة تقدمها أون سبورت من داخل ملعب المباراة في مدينة العين الإماراتية.

أجواء ما قبل المباراة

تشهد بعثة منتخب مصر حالة تركيز شديدة قبل اللقاء، مع رغبة واضحة في الفوز والعبور إلى النهائي ومواصلة الإعداد القوي قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا. بينما يسعى منتخب أوزبكستان لتقديم أداء قوي والتمسك بفرصة الوصول للمباراة النهائية.