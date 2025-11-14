نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيع 90% من تذاكر "الماتادور" رغم غياب يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشترى المشجعون الجورجيون نحو 90% من التذاكر المطروحة للبيع لمباراة السبت بين المنتخب الجورجي ونظيره الإسباني، المقررة على ملعب دينامو أرينا في تبليسي.

بيع 90% من تذاكر "الماتادور" رغم غياب يامال

ومن المتوقع أن يمتلئ الملعب الواقع في العاصمة الجورجية، الذي يتسع لنحو 55 ألف متفرج، ويُعد مألوفًا جيدًا للاعبي المنتخب الإسباني، عن آخره.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 20 و100 لاري (ما يعادل بين 6 و30 يورو)، وهي مبالغ ليست متدنية بالنسبة لكثير من الجورجيين.

وقال راماز دالاكشفيلي، وهو مهندس يبلغ من العمر 59 عامًا، "إسبانيا أفضل منتخب في العالم. أشجعهم منذ كنت طفلًا وأحلم برؤية نجومهم؛ لا أشعر بالندم على إنفاق المال".

وأضاف قائلًا "من المؤسف أننا لن نتمكن من مشاهدة لامين يامال"، الذي تم استبعاده في اللحظة الأخيرة بعد خضوعه لعلاج من إصابة في منطقة العانة تتطلب راحة لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام.

وخلال السنوات الخمس الماضية، خاض المنتخب الإسباني مباراتين في تبليسي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وكأس أوروبا؛ وفاز منتخب 'لا روخا' في كلتيهما، عامي 2021 و2023، بنتيجة (2-1) و(7-1) على التوالي.

أما المنتخب الجورجي، الذي شارك في عام 2024 لأول مرة في تاريخه في بطولة أمم أوروبا، فتبدو فرصه محدودة في التأهل إلى كأس العالم، إذ يعتمد ذلك على عدم حصول تركيا على أي نقاط أمام بلغاريا، متذيلة الترتيب دون أي فوز، وعلى انتصار الجورجيين في مباراتيهم المقبلتين أمام إسبانيا وتركيا، مع تعويض فارق الأهداف مع المنتخب التركي.