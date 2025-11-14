نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من السعودية إلى قطر.. مانشيني مدربًا للسد في المقال التالي

أعلن السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني خلفًا للإسباني فيلكس سانشيز الذي انفصل عنه النادي بالتراضي في أكتوبر الماضي.

وقال النادي على منصة إكس مع صور من مراسم توقيع العقد "رسميًا روبرتو مانشيني مدربًا للفريق لموسمين ونصف الموسم".

وكان مانشيني رحل عن تدريب منتخب السعودية في أكتوبر من العام الماضي بعدما تولى المسؤولية في أغسطس 2023 بعد أيام من استقالته من تدريب منتخب إيطاليا الذي قضى معه خمس سنوات وقاده للتتويج ببطولة أوروبا في 2021 ليكون التتويج الثاني لإيطاليا في البطولة بعد نسخة 1968.

وتحت قيادة مانشيني (60 عامًا)، تلقت الجماهير السعودية صدمة قوية بخروج المنتخب من دور 16 ببطولة كأس آسيا التي استضافتها قطر في يناير 2024، إذ خسرت بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مانشيني بعد سلسلة من النتائج المتواضعة للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم رغم تأهله في النهاية لنسخة 2026 في أمريكا الشمالية تحت قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينار الذي عاد لتدريب منتخب السعودية.

ونفى مانشيني مرارًا وجود خلافات أدت لرحيله عن المنتخب السعودي قائلا إنه لم يواجه أي تدخل على الإطلاق في اختياراته للاعبين معبرًا عن سعادته بتجربته في السعودية.

وكان السد انفصل عن سانشيز بعد سلسلة من النتائج المتباينة ليتولى المدرب المساعد سيرخيو أليجري المسؤولية مؤقتًا.

وتعاقد السد في يوليو تموز 2024 مع سانشيز مدرب قطر في كأس العالم التي استضافتها البلاد عام 2022.

وسبق لسانشيز (49 عامًا) قيادة الإكوادور في كأس كوبا أمريكا.

وتعاون سانشيز لعدة سنوات مع المنتخب القطري حيث أشرف على فوزه التاريخي بلقب كأس آسيا 2019 ومشاركته الأولى في كأس العالم.

واعتبر تعيينه خطوة استراتيجية لاستعادة هيمنة السد المحلية والمنافسة على اللقب القاري.

لكن الفريق عانى من تراجع المستوى ويحتل المركز السادس حاليًا.