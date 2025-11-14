نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأميركي، وهو يحمل قميص نادي إلتشي بالرقم 10 واسمه على الظهر، وذلك بعد الحصة التدريبية التي خاضها منتخب بلاده، بطل العالم، في ملعب مارتينيز فاليرو.

وأهدى كريستيان براجارنيك، مالك نادي إلتشي ووكيل اللاعبين الأرجنتيني المعروف، ميسي هذا القميص.

وتربط بين مالك النادي وميسي علاقة صداقة قديمة، وقال بهذه المناسبة إن ميسي "أفضل لاعب في العالم".

بعد انتهاء التدريب، التقط ميسي أيضًا صورة تذكارية مع إيدير سارابيا، مدرب إلتشي الحالي، الذي سبق أن تعرف إليه خلال فترة عمله كمساعد لمدرب برشلونة كيكي سيتيين في موسم 2019-2020.

كما حرص عدد من لاعبي إلتشي على استغلال زيارة المنتخب الأرجنتيني لالتقاط الصور مع نجومه، وخاصة مع ميسي، الذي حظي خلال وجوده في مقاطعة أليكانتي باستقبال جماهيري كبير وسط أجواء احتفالية.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين يُقيم معسكره التدريبي منذ يوم الإثنين في بلدة ألجورفا استعدادًا للمباراة الودية التي سيخوضها يوم الجمعة المقبل في أنغولا.