خالد الغندور: اجتماع منتظر في الزمالك لحل أزمة مستحقات جوميز ويانيك فيريرا

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور أن سيكون هناك اجتماع خلال الأيام المقبلة داخل نادي الزمالك، من أجل حل أزمة مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق والبلجيكي يانيك فيريرا.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن الاجتماع سيهدف للوصول إلى حلول من قبل تدخل رجال الأعمال المحبين للنادي من أجل حل أزمة مستحقات المدرب.

واختتم حديثه، سيهدف الاجتماع إلى محاولة تسوية مستحقات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

