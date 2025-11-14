نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن فريق الأهلي كان الأفضل في نهائي كأس السوبر المصري، فيما تأثر الزمالك بغياب لاعبه بنتايج.

وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندورأن أحمد عبدالرؤوف يستحق الشكر على قيادته الفريق أمام طلائع الجيش وبيراميدز، لكنه لم يوفق في مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن عبدالرؤوف يمثل مستقبل نادي الزمالك في التدريب، ونتفهم الظروف الصعبة المحيطة به.

وأضاف: أفضل صفقات الزمالك هذا الموسم هي خوان بيزيرا، محمد إسماعيل، وأحمد ربيع، بينما لم يقدم باقي اللاعبين أي جديد، كما رأى أن مصطفى شلبي أفضل من شيكو بانزا، وأن الزمالك يحتاج إلى جناح أيسر خلال فترة انتقالات يناير، مقترحًا انضمام مصطفى ميسي للفريق، في حين أشار إلى أن مروان عثمان لاعب سيراميكا قريب من الانضمام للأهلي في يناير المقبل.

وعن المنتخب الوطني، تحفظ عبد الحميد على عدم ضم ناصر ماهر للمنتخب الأول أو الثاني، مؤكدًا أن أحمد الشناوي هو الحارس رقم 1 في منتخب مصر، بينما مستوى محمد الشناوي متراجع، مع تحفظه على انضمام مصطفى شوبير، ورأى أن محمود حمدي حارس المصري ومحمد علاء حارس الجونة هما الأحق بالتواجد.

وأوضح عبد الحميد أن مروان عطية هو أفضل لاعب في مركز 6 بمصر، وأن محمود زلاكا لاعب عشوائي لكنه مفيد للمنتخب، فيما اعتبر أن طاهر محمد طاهر لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

وعن مواجهة منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا، وصفها بالصعبة، معتبرًا أن الجيل الحالي مميز، وأن محمد حمد من اللاعبين المميزين، مع ترجيح كفة سويسرا للفوز.

