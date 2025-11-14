نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينهي آخر تدريباته بغياب 17 لاعبًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى نادي برشلونة، اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية له هذا الأسبوع في مدينة (جوان جامبر) الرياضية، وسيحصل اللاعبون على أربعة أيام من الراحة قبل العودة إلى التدريبات، الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بلباو السبت، الموافق يوم 22 من الشهر الجاري.

برشلونة ينهي آخر تدريباته بغياب 17 لاعبًا!

وشارك في الحصة التدريبية كل من الحراس جوان غارسيا، فويتشيك تشيزني، وإيدير ألير، والمدافعين إريك غارسيا، أليخاندرو بالدي، وجيرارد مارتين، ولاعب الوسط مارك برنال، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك.

وقضى برنال، الذي لم يحظَ بعدد كبير من الدقائق منذ عودته في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد غياب دام أكثر من عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة، جزءًا من التدريبات في خوض مباراة مع فريق الرديف (برشلونة أتلتيك).



ويُعد لاعب الوسط الشاب، الذي لا يزال بحاجة إلى استعادة إيقاع المباريات، اللاعب الوحيد الذي سمح له برشلونة بالمشاركة في المباراة الودية التي سيخوضها فريق كتالونيا يوم الثلاثاء المقبل أمام فلسطين.

وفي المقابل، لم يتمكن فليك من الاعتماد على 11 لاعبًا استُدعوا إلى منتخباتهم الوطنية، وهم: أولمو، كوبارسي، فيرمين، وفيران (إسبانيا)؛ ليفاندوفسكي (بولندا)؛ راشفورد (إنجلترا)؛ كونديه (فرنسا)؛ كريستنسن (الدنمارك)؛ دي يونغ (هولندا)؛ روني باردغي (السويد)؛ أراوخو (الأوروغواي)؛ وكوتشن (الولايات المتحدة).

كما غاب عن التدريبات كل من المصابين: مارك أندريه تير شتيغن، بابلو باييث جافيرا 'جافي'، بيدرو غونزاليس 'بيدري'، رافائيل دياز 'رافينيا'، مارك كاسادو، ولامين يامال.