نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة ثانية في أسبوع.. فولفسبورغ يفسخ عقد المدير الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني عن فسخ عقد مديره الرياضي سيباستيان تشيندزيلورز، وذلك عبر بيان رسمي اليوم الخميس.

وكان تشيندزيلورز جزءا من فريق فولفسبورغ الفائز بلقب الدوري الألماني في عام 2009 وعاد للفريق كمدير رياضي في عام 2023.

ورغم ذلك ترددت تقارير أنه يتم تحميله مسؤولية التخطيط السيء للفريق هذا الصيف خلال استعداداته للموسم الجديد.

ولم يحقق التعاقد مع البرازيلي فينسيوس سوزا والدنماركي جاسبر ليندستورم التوقعات المرجوة، فيما لم ينجح الفريق في التعاقد مع مهاجم خلال هذا الصيف رغم الحاجة الملحة إلى ذلك.

وقال بيتر كريستيانسن، عضو مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة: "لاطالما قدم سيباستيان كل ما لديه لفولفسبورغ من خلال الولاء والتحلي بالمسؤولية والاحترافية، ورغم ذلك، وبالنظر إلى وضع الفريق رياضيًا فقد قررنا إننا نحتاج إلى أفكار أخرى في ذلك المنصب".

ويحتل فولفسبورغ حاليًا المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الألماني، حيث تلقى ست هزائم في عشر مباريات، وقام بإقالة مدربه بول سيمونيس، يوم الأحد الماضي، ويتولى دانيل باور، مدرب فريق أقل من 19 عامًا، المسؤولية بشكل مؤقت.