استراتيجية "الأخضر".. كأس العرب للتحضير لمونديال 2026

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، أن المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 ستساعده في معرفة اللاعبين بشكل أكبر.

وأشار رينارد إلى أن البطولة، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل فرصة كبيرة للاعبين لتمثيل بلادهم، وهو ما يمثل فرصة سانحة له وللاعبين من أجل التحضير لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعقد رينارد مؤتمرًا صحافيًا، اليوم الخميس، للحديث عن المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب (الأخضر) غدًا الجمعة أمام كوت ديفوار ضمن استعدادته لبطولة كأس العرب 2025.

وقال رينارد إن المعسكر الحالي يشهد استدعاء لاعبين جدد يتابعهم منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية ستمثل 90% من القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العرب.

وعن مواجهة كوت ديفوار، قال المدرب الفرنسي: "اخترت مواجهات منتخبات قوية في هذه الفترة ولدينا أقوى بطولة على مستوى المنتخبات بعد 8 أشهر ومهم نتعرض لمثل هذه المواجهات حتى نكون جاهزين تمامًا ولدينا العديد من الأمور التي نريد العمل عليها".

وأضاف: "فترة توقف نوفمبر (تشرين الثاني) دائما فترة صعبة لأنها تأتي بعد وقت قصير من بداية الموسم، والأهم الاعتناء باللاعبين بشكل جيد ولا أفضل المجازفة باللاعبين".

وأوضح "لدينا منافسة مهمة في كأس العرب ثم تستأنف المنافسات المحلية ولا يوجد توقف، والمهم نعرف كيف نعتني باللاعبين، يجب على اللاعبين الاهتمام بحالتهم البدنية بشكل كبير".

وردًا على سؤال حول تقييمه لتجربة احتراف اللاعب سعود عبدالحميد قال رينارد: "التجربة جيدة برأيي وعندما تذهب كلاعب سعودي لهذه الدوريات هناك صعوبة لأن المستوى عالي، والمدربين هناك لا يعرفون كثيرًا عن اللاعبين السعوديين، أحيانا تحتاج وقت لإقناع المدرب، ولا بد أن يتأقلم اللاعبين بشكل سريع وواثق من نجاحهم، ليست تجربة سهلة خاصة وأن سعود عبدالحميد يلعب مع وصيف الدوري الفرنسي حاليًا وهو في منافسة قوية وصعبة".