هالاند يواصل تألقه ويسجل هدفه الـ 30 هذا الموسم

أحمد جودة - القاهرة -

قاد النجم ​النرويج​ي إيرلينج هالاند منتخب بلاده لفوز كبير على إستونيا 4-1 ضمن تصفيات ​كأس العالم 2026​، بعدما سجل هدفين خلال ست دقائق فقط.

ورفع هالاند رصيده إلى 30 هدفًا هذا الموسم في مختلف المسابقات، وإلى 53 هدفًا بقميص النروج خلال 47 مباراة دولية.

ويواصل المهاجم المتألق عروضه المميزة استعدادًا للمونديال المقبل، حيث باتت النروج قريبة من ضمان تأهلها الرسمي.. أداء هالاند الثابت يعزز مكانته كأحد أبرز هدافي العالم، ويؤكد جاهزيته لقيادة منتخب بلاده من أجل الوصول إلى كأس العالم 2026.