ايسكو: أريد البقاء في بيتيس لسنوات عديدة

أحمد جودة - القاهرة -

طمأن ​ايسكو​ جماهير فريق ​ريال بيتيس​ بشأن مستقبله مع النادي، مؤكدًا رغبته في البقاء لسنوات طويلة معهم، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للترويج لوثائقي شريكته «في صمت».

خلال حديثه، تطرّق اللاعب إلى وضعه مع بيتيس، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2027، ومع غيابه الحالي بسبب الإصابة.

عند سؤاله عن نيته توقيع عقد جديد، قال ايسكو مازحًا وجادًا في الوقت نفسه إنه يأمل ان يواصل اللعب لسنوات مقبلة، وان يعيش تجربة المشاركة في الملعب الجديد للنادي، مطالبًا بأن تُحسم اعمال البناء في اسرع وقت كي يتمكن من خوض المباريات هناك.

يأتي هذا الموقف ليؤكد تمسك اللاعب بفريقه ورغبته في مواصلة مساره مع الفريق، رغم الظروف البدنية التي يمر بها هذا الموسم.