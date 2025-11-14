نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو: تسجيل الهدف رقم ألف في المونديال سيكون النهاية المثالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب النجم ​البرتغال​ي ​كريستيانو رونالدو​ عن أملهِ في تسجيل هدفه الألف خلال ​كأس العالم​ 2026، معتبرًا أنَّ ذلك سيكون الختام الأمثل لمسيرته الأسطورية.

رونالدو: تسجيل الهدف رقم ألف في المونديال سيكون النهاية المثالية

وجاء تصريح رونالدو مازحًا خلال مؤتمر صحافي، ردًّا على سؤال حول إمكانية تحقيق هذا الإنجاز، قائلًا: "يبدو أنك تشاهد الكثير من الأفلام". وأضاف: "لو تحقق ذلك فسيكون الأمر مثاليًا للغاية، فالتسجيل في المونديال بهذا الشكل سيكون النهاية التي أحلم بها". وأكَّد قائد المنتخب البرتغالي أنّهُ ما زال متحمسًا للمشاركة في البطولة المقبلة ومواصلة كتابة التاريخ بقميص بلاده.