خطوة جديدة تقرّب برشلونة من العودة للكامب نو

اتخذ نادي ​برشلونة​ خطوة جديدة نحو العودة النهائية إلى استاد سبوتيفاي ​كامب نو​، بعد أن قضى الفريق موسمين ونصف في استاد أوليمبيك لويز كومبانيس في مونتغويك. ووفقًا لتقارير موندو ديبورتيفو، أرسل النادي كافة الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص المرحلة 1B، ما يسمح بإعادة فتح المدرج الجانبي وزيادة السعة من 27 ألفا إلى 45 ألف متفرج.

النادي يأمل أن يسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستضافة المباريات المتبقية بدوري أبطال أوروبا في كامب نو بعد إعادة افتتاحه.