دي مينور يهزم فريتز ويحقق انتصاره الأول في البطولة الختامية للتنس

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الأسترالي أليكس دي مينور فوزه الأول في نهائيات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ليحصل اللاعب على فرصة التأهل إلى نصف النهائي يوم الخميس.

وفاز دي مينور على الأمريكي تايلور فريتز بنتيجة 7-6 (3) و6-3، ليحقق أول انتصار له في 6 مباريات بالبطولة الختامية للموسم لأفضل ثمانية لاعبين، بعد مشاركته الأولى العام الماضي.

وقال دي مينور عقب فوزه: "أخيرا انتصرت هنا في تورينو".

وكان دي مينور، المصنف السابع، يحتاج إلى الفوز بمجموعتين متتاليتين ليحافظ على فرصته في التأهل إلى نصف النهائي، وهو ما سيضمنه إذا فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على الإيطالي لورينزو موسيتي في المباراة الأخيرة يوم الخميس.

وسيضمن فوز ألكاراز أيضا صدارة التصنيف العالمي بالنسبة للاعب الإسباني لنهاية العام.

وأضاف دي مينور: "ما كان سيحدث فهو يحدث، لكنني لن أعير اهتماما كبيرا للتنس، سأسترخي وأقضي ليلة ممتعة هنا في تورينو".

ولم يتراجع دي مينور بعد سيطرته على الشوط الفاصل، وسنحت له فرصة حسم الفوز بإرسال فريتز عندما وصل إلى نقطة حسم الفوزبالمباراة، لكن اللاعب الأمريكي صمد، بنيما حافظ دي مينور على تماسكه في إرساله لتحقيق الفوز.

ويمكن لموسيتي الوصول لنصف النهائي إذا فاز على ألكاراز، أما فريتز المصنف السادس، والذي وصل إلى النهائي في تورينو العام الماضي، فقد ودع المنافسات.