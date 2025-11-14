نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر وأوزبكستان اليوم – بث مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر ومنتخب وأوزبكستان اليوم – بث مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي اليوم نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب أوزبكستان في إطار بطولة العين الدولية الودية المقامة في دولة الإمارات. وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025، مما يجعل اللقاء فرصة حقيقية لاختبار جاهزية المنتخب وتقييم مستوى اللاعبين.

منتخب مصر اليوم

مكان مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

تُقام المباراة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أجمل وأحدث الملاعب في المنطقة. ويُعد الملعب خيارًا مثاليًا لاستضافة مباريات دولية ودية ذات طابع تنافسي، بفضل تجهيزاته المتطورة وأرضيته عالية الجودة. ويمنح خوض المباراة في الإمارات أجواء حماسية مشابهة للبطولات الكبرى، مما يساعد المنتخب المصري على كسب مزيد من الانسجام بين عناصره الأساسية والجديدة.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

تنطلق المباراة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في المواعيد التالية:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

ويحرص جمهور المنتخب المصري على متابعة اللقاء باعتباره اختبارًا فنيًا مهمًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، خاصة مع تزايد التطلعات نحو تطوير أداء الفريق قبل البطولات الرسمية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم

منتخب اوزبكستان

يتم بث مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناتين رئيسيتين لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الجماهير في مصر والوطن العربي:

قناة ON Time Sports المصرية

قناة أبوظبي الرياضية ضمن تغطيتها لبطولة العين الدولية الودية

وتُعتبر هذه القنوات من أبرز المنصات الرياضية التي تقدم تغطية قوية واستوديوهات تحليلية مميزة.

المعلقون على مباراة مصر وأوزبكستان

يُعلّق على المباراة كلٌّ من:

محمد الكواليني عبر قناة ON Time Sports

عامر عبدالله عبر قناة أبوظبي الرياضية

اختيار معلّقين جماهيريين يزيد من حماس المشاهدة ويضفي على اللقاء متعة إضافية.

أهمية مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

لا تُعد هذه المواجهة مجرد مباراة ودية، بل تُعتبر خطوة مهمة لتجربة خطط جديدة وتقييم أداء اللاعبين، خصوصًا مع ظهور أسماء شابة تسعى لإثبات نفسها قبل البطولات الرسمية. كما تُعد مواجهة منتخب قوي مثل أوزبكستان اختبارًا حقيقيًا يُظهر مدى جاهزية الفراعنة في المرحلة الحالي