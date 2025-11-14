نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة مصر وأوزبكستان اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة مصر وأوزبكستان اليوم – اختبار حقيقي للفراعنة

تتجه الأنظار اليوم نحو مباراة مصر وأوزبكستان ضمن بطولة العين الدولية الودية المقامة في الإمارات، حيث يسعى منتخب مصر لمواصلة الاستعداد القوي قبل البطولات القارية. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكونها تجمع بين منتخبين يملكان طموحًا كبيرًا، مما يجعل البحث عن موعد مباراة مصر وأوزبكستان، القنوات الناقلة، أسماء اللاعبين، والمعلقين من الأكثر تداولًا اليوم.

معلومات عن منتخب أوزبكستان

منتخب اوزبكستان

منتخب أوزبكستان يُعد من المنتخبات الآسيوية المتطورة، ويتميز لاعبيه بالسرعة والانضباط التكتيكي. ويقود المنتخب فنيًا المدرب الإيطالي الشهير فابيو كانافارو، الذي يعمل على بناء جيل قوي قادر على المنافسة في آسيا.

أسماء لاعبي منتخب أوزبكستان في المعسكر

شهد معسكر أوزبكستان استدعاء مجموعة من أبرز اللاعبين، أبرزهم:

إلدور شومورودوف

عبدالقادر خسانوف

هودسين أليكولوف

جلال الدين ماشاريبوف

إيجور سيرغييف

هذه القائمة تعكس رغبة الجهاز الفني في مواجهة منتخب مصر بأفضل العناصر المتاحة.

معسكر منتخب مصر وأبرز الأسماء

دخل منتخب مصر بقيادة حسام حسن معسكرًا قويًا في الإمارات استعدادًا لهذه المباراة. وضمت قائمة الفراعنة عددًا من المحترفين والمحليين، ومن أبرزهم:

محمد صلاح

مصطفى محمد

أحمد حجازي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

كما ضم المعسكر لاعبين شباب لاختبار جاهزيتهم قبل أحداث كأس أمم إفريقيا.

مكان وموعد مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

تُقام المباراة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، أحد أشهر الملاعب في الشرق الأوسط.

أما موعد مباراة مصر وأوزبكستان فهو اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في الأوقات التالية:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت مكة

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم

يمكن مشاهدة المباراة عبر:

قناة ON Time Sports المصرية

قناة أبوظبي الرياضية

وهما القناتان المالكتان لحقوق بث مباريات بطولة العين الودية.

المعلقون على مباراة مصر وأوزبكستان

محمد الكواليني معلق قناة أون تايم سبورت

عامر عبدالله معلق قناة أبوظبي الرياضية

أهمية مباراة اليوم

تكمن أهمية المباراة في اختبار جاهزية منتخب مصر، ومعرفة مدى انسجام اللاعبين قبل البطولات الرسمية، بينما يبحث منتخب أوزبكستان عن تعزيز خبرة لاعبية امام منتخب افريقي قوي