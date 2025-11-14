نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة مصر واوزبكستان الودية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بث مباشر مباراة مصر وأوزبكستان اليوم – مواجهة تكتيكية بين إفريقيا وآسيا

تتجه الأنظار اليوم إلى مباراة مصر وأوزبكستان التي تُعد واحدة من أهم المواجهات الودية في بطولة العين الدولية الودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. ويبحث الكثيرون عن تفاصيل المباراة، تشكيلات الفريقين، القنوات الناقلة، وموعد اللقاء

منتخب اوزبكستان

نبذة عن منتخب أوزبكستان – الخصم الأقوى في آسيا الوسطى

منتخب أوزبكستان يُعتبر من أكثر المنتخبات تطورًا في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد تأهله التاريخي لبطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه. يعتمد الفريق على أسلوب لعب يعتمد على السرعة والتحول السريع من الدفاع للهجوم، بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانّافارو الذي يقوم ببناء جيل جديد قادر على مقارعة كبار آسيا.

أبرز لاعبي أوزبكستان في معسكر اليوم

شهد معسكر المنتخب الأوزبكي استدعاء لاعبين مهمين، أبرزهم:

ماشاريبوف جناح يتميز بالمهارة والسرعة.

شوكروف لاعب وسط دفاعي قوي.

سيرغييف المهاجم الأكثر خبرة في قائمة المنتخب.

تورسونوف أحد أبرز المدافعين في الدوري الأوزبكي.

هذه الأسماء تجعل مواجهة مصر اليوم اختبارًا حقيقيًا للخط الخلفي للفراعنة.

معسكر منتخب مصر – استعداد بدني وفني مكثّف

يدخل منتخب مصر اللقاء بمعسكر قوي في مدينة العين، بقيادة حسام حسن الذي يسعى لخلق عناصر جديدة قادرة على تقديم أداء متوازن. وضمت القائمة مجموعة من النجوم تضم:

محمد صلاح

مصطفى محمد

عمر مرموش

أحمد حجازي

إمام عاشور

ومع دمج لاعبين شباب ضمن المعسكر، يسعى الجهاز الفني لبناء توليفة تليق بالمرحلة المقبلة، خاصة قبل كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

تنطلق المباراة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في التوقيتات التالية:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت مكة

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

مكان المباراة

تُقام المباراة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، وهو واحد من أفضل الملاعب في المنطقة من حيث التجهيزات والجماهيرية.

القنوات الناقلة والمعلقون

سيتم نقل المباراة عبر:

قناة ON Time Sports

قناة أبوظبي الرياضية

المعلقون: محمد الكواليني – عامر عبدالله.

أهمية مباراة اليوم

تأتي هذه المباراة لتقييم مستوى المنتخبين، حيث يسعى منتخب مصر لرفع مستوى الانسجام، فيما يستعد منتخب أوزبكستان لمواصلة مساره القوي بعد التأهل التاريخي للمنتخبين إلى كاس العالم 2026