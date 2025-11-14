نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة مصر وأوزبكستان اليوم – اختبار وسط آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بث مباشر مباراة مصر وأوزبكستان اليوم – اختبار وسط آسيا

تُعَدّ مباراة مصر وأوزبكستان اليوم لحظةً محفوفةً بالأهمية، ليس فقط لأنها ودية، بل لأنها تجمع منتخب الفراعنة مع منافس آسيوي يبلغ ذروة طموحه بعد تأهله التاريخي لكأس العالم 2026. هذا اللقاء يُعدّ فرصة ذهبية لكل من الفريقين لاختبار الخطط التكتيكية وتقييم العناصر الأساسية قبل الاستحقاقات الكبرى القادمة

لمحة عن منتخب أوزبكستان وتأهله التاريخي

منتخب أوزبكستان يعيش لحظة تاريخية بعد تأهله لمونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخه، خطوة وصفها الإعلام بأنها تحول كبير لكرة القدم في آسيا الوسطى.

جهازه الفني بقيادة فابيو كانافارو، المدرب الإيطالي الفائز بكأس العالم كلاعب، يهدف إلى تأسيس منتخَب قوي قادر على منافسة الكبار.

أبرز لاعبي أوزبكستان في المعسكر

منتخب اوزبكستان

يضم معسكر المنتخب الأوزبكي مجموعة من النجوم والمحترفين الذين يعتبرون ركيزة أساسية في البناء الفني:

جالولدين ماشاريبوف، الجناح السريع والدولي البارز.

أوتابك شوكروف، لاعب وسط ذكي وخبرة كبيرة.

دستونبيك تورسونوف، قلب دفاع قوي ومنظم.

يوتكير يوسفوف، حارس مرمى موثوق وذو خبرة دولية.

هذه التشكيلة تُبرز تنوّعًا بين الشباب والخبرة، وتدلّ على استراتيجية أوزبكستان الطموحة للمضي قدمًا.

معسكر منتخب مصر وتجهيزاته

من جهة أخرى، يعقد منتخب مصر معسكرًا في الإمارات تحت قيادة حسام حسن، حيث يسعى الجهاز الفني لدمج عدد من المحترفين مع العناصر المحلية الشابة. الهدف واضح: بناء كيمياء تنافسية قبل خوض بطولة مهمة مثل كأس أمم إفريقيا 2025، وضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية.

موعد ومكان المباراة

المكان: ستُقام المباراة على أرض استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات.

الزمان: اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة والمعلقون

من المتوقع أن تبث المباراة عبر:

قناة ON Time Sports في مصر

قناة أبوظبي الرياضية في الإمارات

أما عن التعليق، فالأصوات المختارة تضيف نكهة تحليلية: يُرجّح أن يعلّق محمد الكواليني من ON Time، وعامر عبدالله من أبوظبي الرياضية.

لماذا هذه المباراة مهمة؟

لمصر: اختبار تكتيكي مهم قبل البطولات الكبرى، وإتاحة الفرصة للاعبين شباب لإظهار إمكاناتهم.

لأوزبكستان: خطوة تحضيرية مهمة قبل أول مشاركة لها في كأس العالم، لتعزيز الثقة بين اللاعبين والمدرب.

من الناحية الإعلامية والجماهيرية: مواجهة تختبر التحضيرات الفنية للمنتخَبين، وتُسلّط الضوء على نمو كرة القدم الأوزبكية بعد التأهل التاريخي.