مباراة مصر وأوزبكستان اليوم – مواجهة تجمع تاريخ إفريقيا وطموح آسيا

تتجه الأنظار اليوم نحو المواجهة الودية القوية بين منتخب مصر ومنتخب أوزبكستان ضمن بطولة العين الدولية الودية في الإمارات. ويبحث المتابعون عن موعد المباراة، القنوات الناقلة، أسماء اللاعبين، والمعلقين، إلى جانب الاهتمام بمعرفة خلفية كل منتخب وأبرز محطاته التاريخية

منتخب مصر

نبذة عن منتخب مصر – تاريخ يمتد أكثر من 100 عام

منتخب مصر هو أحد أعرق المنتخبات في إفريقيا والعالم، ويُعرف بلقب الفراعنة. يمتلك المنتخب تاريخًا مميزًا في البطولات القارية ويُعد من أكثر المنتخبات تتويجًا في القارة السمراء.

أهم المحطات التاريخية لمنتخب مصر

الكشف أقدم منتخب إفريقي عام 1920.

الفوز بكأس الأمم الإفريقية 7 مرات، رقم قياسي تاريخي.

التأهل لكأس العالم 3 مرات (1934 – 1990 – 2018).

تحقيق ثلاثية أمم إفريقيا المتتالية (2006 – 2008 – 2010).

هذه المحطات جعلت مصر أحد أكبر المنتخبات في القارة وأحد أكثرها تأثيرًا في تاريخ الكرة الإفريقية.

نبذة عن منتخب أوزبكستان – قوة صاعدة من آسيا الوسطى

منتخب اوزبكستان

رغم حداثة ظهور منتخب أوزبكستان بعد استقلاله عام 1991، فإنه أصبح من أهم القوى الصاعدة في قارة آسيا، خاصة مع تطور لاعبيه وأدائه التكتيكي القوي.

أهم المحطات التاريخية لمنتخب أوزبكستان

أول مشاركة دولية رسمية عام 1992.

التتويج بكأس آسيا للألعاب الآسيوية 1994.

التأهل الدائم لكأس آسيا منذ عام 1996 وحتى الآن.

تحقيق أفضل مركز في كأس آسيا عام 2011 بوصوله لنصف النهائي.

التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه (إنجاز تاريخي).

أبرز لاعبي المعسكر الأوزبكي اليوم

ماشاريبوف

سيرقييف

شوكروف

تورسونوف

جميعهم عناصر أساسية يعتمد عليها كانافارو في بناء تشكيلته.

معسكر منتخب مصر قبل المباراة

يدخل الفراعنة اللقاء بمجموعة قوية تضم:

محمد صلاح – مصطفى محمد – مرموش – حجازي – إمام عاشور، إضافة إلى لاعبين شباب يتم تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

مكان وموعد مباراة مصر وأوزبكستان

المكان: استاد هزاع بن زايد – العين، الإمارات.

الموعد: اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت مكة

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة والمعلقون

ON Time Sports

أبوظبي الرياضية

المعلقون: محمد الكواليني – عامر عبدالله.

أهمية المباراة اليوم

تختبر مصر جاهزيتها قبل أمم إفريقيا، فيما يسعى منتخب أوزبكستان لمواصلة مسيرة الصعود بعد تأهله اللتاريخي للمونديال