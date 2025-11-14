نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة محمد صبري.. نجم الزمالك التاريخي يرحل إثر حادث مأساوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي محمد صبري، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج في قناة النادي، إثر حادث تصادم مأساوي وقع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ووقع الحادث بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى، مخلفًا حالة من الصدمة والحزن في الوسط الرياضي وبين جماهير القلعة البيضاء.

محمد صبري ترك بصمة كبيرة في تاريخ الزمالك منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994.

ولفت الأنظار سريعًا بعدما سجل هدفًا قويًا في شباك أحمد شوبير خلال مباراة القمة، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين سجلهما النيجيري إيمانويل أمونيكي.

واصل صبري تألقه في المواسم التالية، ولا سيما في موسم 1998–1999، حين سجل هدفًا رائعًا في مرمى الأهلي وحارسهم عصام الحضري، ما أكسبه لقب “المدفعجي” نظرًا لقوة ودقة تسديداته المميزة.

امتدت مسيرة صبري مع الزمالك بين عامي 1993 و2003، وأحرز خلالها 15 لقبًا، شملت الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وثلاثة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، وكأس الكؤوس الأفريقية، وثلاثة ألقاب للسوبر المصري، وثلاثة للسوبر الأفريقي، بالإضافة إلى كأس الأفرو آسيوي، ليصبح أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للزمالك ويحفر اسمه في تاريخ النادي.