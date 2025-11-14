نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداع كرة القدم المصرية.. الأهلي ينعى محمد صبري نجم الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الوسط الرياضي المصري صدمة حزينة برحيل محمد صبري، نجم الزمالك الأسبق، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء داخل الملاعب، مخلفًا وراءه إرثًا من اللحظات المميزة التي أهدى خلالها جماهير الكرة المصرية أجمل الذكريات. صبري، الذي ارتبط اسمه بعشق القميص الأبيض، سيظل في قلوب الجميع رمزًا للوفاء والمهارة والإخلاص.

وفي بيان رسمي نشره النادي الأهلي على صفحاته، أعرب عن حزنه العميق لفقدان محمد صبري، مؤكدًا أن الكرة المصرية فقدت أحد أبنائها البارزين، متمنيًا أن يتغمده الله برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. ووجّه الأهلي تعازيه الحارة لعائلة الفقيد وجماهير الزمالك وكل محبي كرة القدم في مصر.

لقد كان محمد صبري أحد أعمدة الزمالك ومنتخب مصر، وترك بصمة لا تُنسى بأهدافه ومهاراته التي أمتع بها عشاق الساحرة المستديرة، وسيسجل التاريخ ذكراه بين أساطير الكرة المصرية.

رحيل صبري يترك فراغًا كبيرًا في عالم الكرة، لكن ذكراه ستظل حية في قلوب الجميع، وستبقى أهدافه وإنجازاته شعلة مضيئة لكل عشاق الرياضة في مصر.