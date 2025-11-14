نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداع موجع لأيقونة الزمالك.. محمد صبري يرحل قبل أن يفي بوعده لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في صدمة قلبت عالم كرة القدم المصرية، ودع جمهور الزمالك ومحبو الرياضة صباح اليوم واحدًا من أعظم لاعبي جيله، محمد صبري، الذي توفي إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس، تاركًا خلفه فراغًا كبيرًا وحزنًا عميقًا في قلوب كل من عرفه أو تابع مسيرته.

محمد صبري، الملقب بـ«مدفعجي الزمالك»، صاحب الـ51 عامًا، لم يكن مجرد لاعب، بل كان رمزًا من رموز الجيل الذهبي للنادي الأبيض، الذي أمتع جماهيره وترك بصمات لا تُنسى في تاريخ الكرة المصرية. خاض أكثر من 100 مباراة وسجل 35 هدفًا، ليصبح أحد أبرز نجوم الزمالك، قبل أن يواصل عشقه للنادي بعد الاعتزال كمدرب ومذيع لقناة الزمالك، مكرسًا حياته لخدمة بيته الرياضي حتى اللحظة الأخيرة.

مفارقة الحياة ألقت بظلالها على لحظاته الأخيرة، إذ كان أمس يودّع جمهوره بابتسامة على الشاشة، قائلًا: «كل الشكر موصول لحضراتكم.. أشوفكم على خير»، كلمات ظنها الجمهور مقدمة ليوم جديد، لكنها كانت وداعه الأخير.

وكشفت المعاينة الأولية والتحريات أن الفقيد فقد السيطرة على سيارته أثناء سيره في أحد الطرق الجانبية، قبل أن تنحرف وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما أدى إلى وفاته في موقع الحادث متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به.

اليوم، يرحل محمد صبري تاركًا وراءه مسيرة حافلة بالعطاء، وذكرى خالدة في قلوب محبيه، وكلمة وداع لم يكن يعلم أنها الأخيرة. رحل الجسد، لكن يبقى الأثر، وتظل المحبة التي زرعها في قلوب جمهوره وزملائه أقوى من الفراق. وداعًا أيقونة الزمالك، رحلت قبل أن يأتي «بكرة» الذي وعدت به، لكن ذكراك ستبقى حاضرة في كل بيت محب للنادي الأبيض.