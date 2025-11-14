نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر شاهد مباراة مصر والجزائر الودية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي مصر والجزائر قبل انطلاق كأس العرب

أعلن اتحاد الكرة المصري أسماء حكام مباراتي منتخب مصر الثاني أمام الجزائر، وذلك ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها المنتخبان استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد أن الحكم أحمد الغندور سيتولى إدارة المباراة الأولى بين مصر والجزائر، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في تمام الرابعة عصرًا. ويعاونه في اللقاء كل من سمير جمال كمساعد أول، وأحمد زيدان كمساعد ثانٍ، بينما يتولى محمد ناصر مهمة الحكم الرابع.

أما المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر الثاني والجزائر، والتي ستقام في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، فسيديرها الحكم حمادة القلاوي. ويعاونه في المهمة كل من محمد مجدي سليمان كمساعد أول، ومحمد عاطف الزناري كمساعد ثانٍ، فيما سيكون هيثم عثمان حكمًا رابعًا.

كما يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره الجزائري اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات المكثفة لبطولة كأس العرب المقبلة.

وتقام المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وتبدأ صافرتها في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يسعى المنتخب المصري إلى اختبار جاهزيته الفنية والبدنية من خلال هذه المواجهة، خاصةً بعد الإعلان عن تولي حلمي طولان قيادة المنتخب الثاني، حيث يعتمد الجهاز الفني على هذه المباراة لتجربة تكتيكات جديدة واكتشاف قدرات اللاعبين قبل البطولة الرسمية.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية اليوم.. القائمة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

حيث ينتظر منتخب مصر بقيادة حلمي طولان مواجهة قوية أمام منتخب الجزائر، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العرب. وتعد هذه المباراة الودية اختبارًا مهمًا للجهاز الفني لتجربة عناصر جديدة قبل بدء البطولة.

كما تقام مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ستاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز. وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت إتش دي، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق فوز معنوي قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.