نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. موعد مباراة مصر وسويسرا للناشئين في كأس العالم.. وترتيب الفراعنة والقائمة والإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في قطر، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليواصل مشواره نحو الأدوار الإقصائية ضمن أفضل 8 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بتصدّر منتخب فنزويلا بـ7 نقاط، تلاه منتخب إنجلترا بـ6 نقاط، ثم منتخب مصر في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما خرج المنتخب الرابع من المنافسة.

وكان منتخب مصر للناشئين قد خسر في آخر مبارياته بدور المجموعات أمام إنجلترا بنتيجة 3-0، لكنه ضمن التأهل بفضل نتائجه السابقة، خاصة الفوز على منتخب نيوزيلندا والتعادل مع فنزويلا.

وبحسب نظام البطولة، سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب سويسرا في دور الـ32، بعد أن احتل المنتخب السويسري المركز الثامن بين المنتخبات المتصدرة للمجموعات.

وفي حال فوز منتخب مصر على سويسرا، سيواجه الفائز من مواجهة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ16

موعد مباراة مصر وسويسرا للناشئين في كأس العالم.. وترتيب الفراعنة والقائمة والإصابات

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة منتخب الناشئين تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكاس أمام منتخب سويسرا، في مباراة حاسمة بدور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر. ويأمل الفراعنة الصغار في مواصلة مشوارهم المميز رغم صعوبة المنافسة.

وكان منتخب مصر قد بدأ البطولة بفوز كبير على هايتي بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع فنزويلا 1-1 في المباراة الثانية، ثم خسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات. ونجح المنتخب في التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث بعد أن جمع 4 نقاط.

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين



تقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب أسباير زون 5. وتشهد البطولة تأهل 3 منتخبات عربية و9 منتخبات أفريقية إلى دور الـ32، من بينها المنتخب المصري الذي يبحث عن مواصلة مشواره والعبور إلى دور الـ16.

قائمة منتخب مصر للناشئين



تضم قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا في حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

وفي خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

وفي خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

وفي خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

وفي قائمة الانتظار حسب لوائح فيفا: عمار محمد السيد، سيف الجبالي.

إصابة نجم منتخب الناشئين



أكد الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، إصابة اللاعب أدهم فريد بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة إنجلترا الأخيرة. وأظهر الفحص الطبي والأشعة انتهاء مشوار اللاعب في البطولة رسميًا، لتفقد مصر أحد أبرز عناصرها الدفاعية قبل مواجهة سويسرا.