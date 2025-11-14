نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع لحظة بلحظة.. مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في قطر، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليواصل مشواره نحو الأدوار الإقصائية ضمن أفضل 8 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بتصدّر منتخب فنزويلا بـ7 نقاط، تلاه منتخب إنجلترا بـ6 نقاط، ثم منتخب مصر في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما خرج المنتخب الرابع من المنافسة.

وكان منتخب مصر للناشئين قد خسر في آخر مبارياته بدور المجموعات أمام إنجلترا بنتيجة 3-0، لكنه ضمن التأهل بفضل نتائجه السابقة، خاصة الفوز على منتخب نيوزيلندا والتعادل مع فنزويلا.

وبحسب نظام البطولة، سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب سويسرا في دور الـ32، بعد أن احتل المنتخب السويسري المركز الثامن بين المنتخبات المتصدرة للمجموعات.

وفي حال فوز منتخب مصر على سويسرا، سيواجه الفائز من مواجهة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ16.

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا أمام منتخب سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة بعد التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وتقام مباراة مصر وسويسرا في الثالثة عصر اليوم الجمعة، في مواجهة حاسمة من أجل بطاقة العبور إلى دور الـ16. وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports المفتوحة، بتعليق علي محمد علي، لتتيح للجماهير متابعة اللقاء مجانًا.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات 2025

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وكان منتخب مصر قد تأهل من المجموعة الخامسة بعد جمع 4 نقاط خلف فنزويلا المتصدر وإنجلترا الوصيف. وطبقًا لنظام البطولة، كان من المفترض أن يواجه المنتخب المصري سابع أفضل متصدر، لكن لتجنب إعادة مواجهة فنزويلا، تقرر مواجهته لثامن أفضل متصدر وهو منتخب سويسرا.

تطورات إصابة نجم منتخب مصر للناشئين

ومن ناحيته، أكد الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر تحت 17 سنة، إصابة أدهم فريد الظهير الأيمن بقطع في الرباط الصليبي وذلك خلال مباراة إنجلترا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وأوضح عمرو طه طبيب المنتخب، أن اللاعب خضع لأشعة عقب تعرضه للإصابة أثناء المباراة، وتأكد إصابته بالصليبي، وانتهاء مشواره في البطولة رسميًا.