نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وسويسرا للناشئين في كأس العالم 2025 وترتيب الفراعنة والقائمة والإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في قطر، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط. المنتخب المصري نجح في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، رغم خسارته الأخيرة أمام إنجلترا 3-0 في دور المجموعات، بعد فوز مهم على نيوزيلندا وتعادل مع فنزويلا.

ترتيب المجموعة الخامسة

جاء ترتيب المجموعة الخامسة على النحو التالي:

فنزويلا: 7 نقاط

إنجلترا: 6 نقاط

مصر: 4 نقاط

المنتخب الرابع خرج من المنافسة

هذا التأهل يعكس المستوى المميز للفراعنة الصغار، الذين بدأوا البطولة بفوز كبير على هايتي 4-1، ثم تعادلوا مع فنزويلا 1-1، قبل الخسارة أمام إنجلترا.

موعد مباراة مصر وسويسرا

وفق نظام البطولة، سيواجه منتخب مصر نظيره منتخب سويسرا في دور الـ32 اليوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أسباير زون 5. ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مسيرته وتحقيق الفوز للعبور إلى دور الـ16، حيث سيواجه الفائز من مواجهة جمهورية أيرلندا وكندا في الدور المقبل.

قائمة منتخب مصر للناشئين

حراسة المرمى

عمر عبد العزيز

عمرو عادل

محمد طارق

خط الدفاع

حمزة الدجوي

نور أشرف

فارس فخري

أدهم فريد

مهند الشامي

ياسين حسام

خط الوسط

عمر كمال

عمر أبوطالب

باسل مدحت

محمد حمد

بلال عطية

أنس رشدي

إبراهيم النجعاوي

محمد صبيح

محمد البنداري

خط الهجوم

حمزة عبد الكريم

عبد العزيز الزغبي

زياد أيوب

قائمة الانتظار

عمار محمد السيد

سيف الجبالي

الإصابات وأبرز الغيابات

أكد الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، إصابة اللاعب أدهم فريد بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة إنجلترا الأخيرة. وبهذا القرار الطبي، انتهى مشوار اللاعب رسميًا في البطولة، لتفقد مصر أحد أبرز عناصرها الدفاعية قبل مواجهة سويسرا.



