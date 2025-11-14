نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيجز عن صفقة مانشستر يونايتد المحتملة.. شبيه جيرارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ريان جيجز نجم منتخب ويلز وفريق مانشستر يونايتد عن الصفقة المحتملة، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة روبن اموريم.

استطاع فريق مانشستر يونايتد تجميع ١٨ نقطة من ١١ جولة في بداية تعتبر جيدة، حيث الفوز في مباراة نوتنجهام فورست بعد التوقف الدولي كي تعتبر أفضل بداية منذ رحيل فيرغسون.

يستهدف مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع اندرسون لتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

رايان غيغز:

"مستوى أندرسون مختلف أقرب ما رأيته إلى جيرارد... طاقة، قوة، ذكاء"

"هل تريد لاعب وسط بطول 100 متر؟ إنه هو. ليس مجرد لاعب يتدخل ويمرر الكرة بشكل جانبي"

"شاهدته وهو قريب، وما زلت لا ألاحظ نقطة ضعف. لاعب متكامل بكل معنى الكلمة"

