نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارية الان.. تغطية كاملة لمباراة مصر والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية استعدادًا لكأس العرب 2025

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي منتخب مصر الثاني مع نظيره الجزائري في مباراة ودية قوية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب 2025. ويسعى منتخب مصر بقيادة حلمي طولان لاختبار جاهزية العناصر الأساسية والاستقرار على التشكيل الأمثل قبل انطلاق البطولة، بينما يدخل المنتخب الجزائري للمحليين المواجهة بحثًا عن أداء قوي ونتيجة تعكس جاهزيته للمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية



تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة بشكل مباشر، وتحديدًا قناة On Time Sports 1 HD، كما يُتوقع إذاعة اللقاء عبر القناة الجزائرية الرياضية.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر والجزائر



التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر



من المنتظر إتاحة البث المباشر للمباراة مجانًا عبر تطبيق أون تايم سبورت، والذي يوفر مشاهدة مباشرة بجودة مناسبة للجمهور.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية



تقام المباراة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت الجزائر

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية

منتخب مصر الثاني – استعداد قوي بقيادة حلمي طولان

أرسل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حلمي طولان قائمته الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، حيث يعتمد المنتخب على مجموعة من اللاعبين المحليين البارزين، بالإضافة إلى عناصر شابة يتم تجهيزها للمستقبل.

قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب

حراسة المرمى:

محمد عواد

علي لطفي

محمد بسام

محمود جاد

خط الدفاع:

أحمد هاني

كريم العراقي

يحيى زكريا

كريم فؤاد

أحمد سامي

محمود حمدي "الونش"

ياسين مرعي

هادي رياض

عمر فايد

خط الوسط:

محمد النني

أكرم توفيق

محمد عادل

غنام محمد

محمد مجدي "أفشة"

مصطفى سعد

محمد مسعد

إسلام سمير

إسلام عيسى

خط الهجوم:

محمد شريف

أحمد ياسر ريان

أحمد عاطف قطة

مروان حمدي

هذه القائمة تُظهر مزيجًا قويًا بين الخبرة واللاعبين الشباب، حيث يسعى الجهاز الفني إلى بناء فريق قادر على المنافسة في كأس العرب، خاصة في ظل تواجد مجموعة قوية تضم:

الأردن – الإمارات – والفائز من الكويت وموريتانيا.