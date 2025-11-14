نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalla shoot live بث مباشر مجانًا جاااري (0-0) مباراة { مصر × سويسرا } مجانًا جودة 4K في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين بقطر

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب سويسرا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، وسط اهتمام جماهيري كبير بعد أداء المنتخب في دور المجموعات.

توقيت مباراة مصر وسويسرا اليوم

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أسباير زون 5.

وتشهد البطولة مشاركة قوية من المنتخبات العربية والأفريقية، حيث تأهل ثلاثة منتخبات عربية وتسعة منتخبات أفريقية إلى هذا الدور، من بينها المنتخب المصري الذي نجح في حجز مكانه بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

مشوار المنتخب المصري في دور المجموعات

بدأ منتخب مصر مشواره في المونديال بفوز كبير على منتخب هايتي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل أمام فنزويلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية.

وفي الجولة الثالثة، تلقى المنتخب خسارة بثلاثية نظيفة أمام منتخب إنجلترا، ليُنهي دور المجموعات برصيد 4 نقاط، ويتأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وحصل المنتخب على دفعة معنوية كبيرة بعد المستوى الجيد الذي قدمه في المباراتين الأولى والثانية، رغم الخسارة في الجولة الأخيرة أمام منتخب قوي بحجم إنجلترا.

قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم

يدخل الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس اللقاء بقائمة تضم مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي خلال مباريات دور المجموعات.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

قائمة الانتظار: عمار محمد السيد، سيف الجبالي

إصابة مدافع المنتخب أدهم فريد

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تحت 17 سنة، برئاسة الدكتور عمرو طه، إصابة اللاعب أدهم فريد، الظهير الأيمن للمنتخب، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة إنجلترا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة بعد الإصابة مباشرة، وأكدت النتائج انتهاء مشواره في البطولة رسميًا، ليُحرم المنتخب من أحد العناصر الأساسية في خط الدفاع قبل مواجهة سويسرا.

طموحات المنتخب قبل مواجهة سويسرا

يسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة إنجلترا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السويسري لضمان استمرار المشوار في البطولة.

ويعتمد المنتخب على مجموعة من اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز خلال الدور الأول، خاصة في مباراة هايتي التي شهدت أداءً قويًا على الجانبين الهجومي والدفاعي.

كما يأمل الجمهور المصري في أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم خلال اللقاء، خاصة بعد التأهل الصعب ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

استعدادات المنتخب السويسري للمباراة

يدخل منتخب سويسرا المباراة بطموح كبير، بعد أداء ثابت في دور المجموعات، وسيحاول استغلال القوة البدنية وتنظيم الدفاع، وهو ما يجعل المباراة متكافئة بين المنتخبين.

ويتوقع أن يعتمد المنتخب السويسري على الضغط المبكر والسيطرة على خط الوسط، بينما يسعى منتخب مصر لاستغلال سرعة الهجمات والتحولات السريعة.

أهمية المواجهة للكرة المصرية

تحظى مشاركة المنتخب المصري تحت 17 عامًا باهتمام كبير من الجماهير والمتابعين، خاصة أن البطولة تُعد فرصة لاكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.

ويُعد الفوز في مباراة اليوم خطوة مهمة نحو استعادة الحضور المصري القوي في البطولات الدولية للناشئين.