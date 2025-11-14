نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية في المقال التالي

مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية.. يترقّب عشاق كرة القدم حول العالم سلسلة من المواجهات القوية والمثيرة اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث تُقام منافسات عديدة على مختلف المستويات، ما بين التصفيات الأوروبية، وكأس العالم للناشئين، فضلًا عن مجموعة من المباريات الودية التي تخوضها المنتخبات استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. ويشهد هذا اليوم زخمًا كرويًا استثنائيًا يجعل المتابعين أمام وجبة رياضية دسمة تمتد منذ ساعات الظهيرة وحتى المساء.



أولًا: أبرز مباريات التصفيات الأوروبية

تتصدر مباريات التصفيات الأوروبية المشهد الكروي، حيث تنطلق عدة مواجهات حاسمة تجمع بين منتخبات تبحث عن تعزيز فرصها في التأهل. يلتقي منتخب فنلندا مع مالطا في مواجهة تُقام عند السابعة مساءً، بينما تشهد الساعة 9:45 مساءً مجموعة من المباريات الكبرى، أبرزها صدام بولندا ضد هولندا، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخ المواجهات بينهما.

وفي التوقيت ذاته يواجه منتخب لوكسمبورج نظيره الألماني في لقاء يبدو محسومًا نظريًا لصالح الماكينات، فيما تلتقي سلوفاكيا مع أيرلندا الشمالية، وكرواتيا مع جزر فارو، بالإضافة إلى مواجهة جبل طارق أمام الجبل الأسود، وكلها مباريات تحمل طابعًا تنافسيًا مهمًا في رحلة التأهل.



ثانيًا: مباريات كأس العالم للناشئين والوديات الدولية

تشهد فترة النهار العديد من مباريات كأس العالم للناشئين، حيث تبدأ المنافسات في الثانية والنصف مساءً بلقاء البرتغال أمام بلجيكا وزامبيا ضد مالي، ثم مواجهة سويسرا أمام منتخب مصر في تمام الثالثة. وتستمر الإثارة بلقاء فرنسا مع كولومبيا عند 3:30 مساءً، تليها مباراة الأرجنتين ضد المكسيك الساعة 4:45، ثم مواجهة أيرلندا وكندا 5:15، قبل أن تختتم البرازيل وباراجواي وأمريكا والمغرب مباريات اليوم في الخامسة و45 دقيقة.

أما في المباريات الودية الدولية، فتشهد الملاعب اليوم عددًا من اللقاءات المهمة، أبرزها مباراة عمان أمام السودان عند الثالثة عصرًا، ثم مواجهة أوزبكستان ومصر في السادسة مساءً،وفي التوقيت نفسه يلعب منتخب أنجولا ضد الأرجنتين، بينما تلتقي السعودية مع كوت ديفوار الساعة 6:30.

وتختتم تونس مواجهتها مع الأردن عند 7:30 مساءً، تليها مباراة المغرب أمام موزمبيق في الثامنة مساءً. كما يلتقي منتخب مصر الثاني مع الجزائر في الرابعة عصرًا في مباراة ودية قوية.

بهذا الزخم الكبير من المباريات، يَعِد اليوم الكروي جماهير اللعبة بمتعة خاصة تجمع بين الإثارة والتشويق في مختلف المسابقات.