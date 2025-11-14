نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة لقاء مصر ضد الجزائر الودي استعدادًا لكأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى المباراة الودية بين منتخب مصر الثاني ونظيره منتخب الجزائر، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر خلال ديسمبر المقبل.

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر منصات البث المحلية، مع تغطية وتحليل فني قبل وبعد المباراة على استاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة ومكانها

تنطلق صافرة البداية اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في الأوقات التالية:

الدولة التوقيت القاهرة 4:00 عصرًا السعودية 5:00 مساءً الإمارات 6:00 مساءً

المباراة تُقام على استاد القاهرة الدولي، الذي يشهد هذا اللقاء المهم ضمن برنامج الإعداد للبطولة، قبل مواجهة ثانية بين المنتخبين يوم الاثنين 17 نوفمبر.

قائمة منتخب مصر الثاني واستعدادات البطولة

حراسة المرمى

محمد عواد

علي لطفي

محمد بسام

محمود جاد

خط الدفاع

أحمد هاني

كريم العراقي

يحيى زكريا

كريم فؤاد

أحمد سامي

محمود حمدي "الونش"

ياسين مرعي

هادي رياض

عمر فايد

خط الوسط

محمد النني

أكرم توفيق

محمد عادل

غنام محمد

محمد مجدي " أفشة "

" مصطفى سعد

محمد مسعد

إسلام سمير

إسلام عيسى

خط الهجوم

محمد شريف

أحمد ياسر ريان

أحمد عاطف قطة

مروان حمدي

يُظهر الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان مزيجًا من الخبرة والشباب، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة في البطولة، خاصة في ظل وجود منافسين مثل الأردن، الإمارات، والفائز من الكويت وموريتانيا.

أهمية المواجهة أمام الجزائر

تُعد مباراة اليوم اختبارًا حقيقيًا للمنتخب المصري، حيث يتميز المنتخب الجزائري بالقوة البدنية والتنظيم الدفاعي الجيد. مواجهة الفريقين مرتين خلال 3 أيام تمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة خطط تكتيكية مختلفة وتقييم جاهزية اللاعبين قبل البطولة.

جدول سريع لمعلومات المباراة