نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل مبكر.. بعد محمد صبري 5 نجوم غيبهم الموت في الكرة المصرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعيش الكرة المصرية خلال السنوات الماضية سلسلة من اللحظات المؤلمة، بعد رحيل عدد من نجومها بشكل مفاجئ وفي ظروف ماساوية تركت اثرا عميقا في قلوب الجماهير. ورغم اختلاف الازمنة والاندية، الا ان الصدمة كانت القاسم المشترك في رحيل هؤلاء اللاعبين الذين ظلوا جزءا من ذاكرة الكرة المصرية.

شهد الوسط الرياضي رحيل الكابتن محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، اثر حادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس، عن عمر ناهز 51 عاما. ويعد صبري من ابرز نجوم الجيل الذهبي للزمالك، وارتبط اسمه بالانجازات والبطولات، اضافة إلى دوره في اكتشاف المواهب الشابة.

وفي اغسطس 2006، عاش جمهور الكرة المصرية واحدة من اكثر اللحظات قسوة بعد وفاة محمد عبدالوهاب، ظهير الاهلي ومنتخب مصر، اثر ازمة قلبية مفاجئة اثناء وجوده بالتدريبات. رحل عبدالوهاب في عمر 23 عاما فقط، تاركا خلفه مسيرة كان ينتظرها الكثير.

كما رحل علاء علي، لاعب الزمالك وعدد من اندية الدوري الممتاز، في نوفمبر 2019، بعد صراع قصير مع السرطان، عن عمر 31 عاما. وتميز اللاعب الراحل بمهاراته العالية واخلاقه الطيبة، ما جعل خبر وفاته صادما لجماهير الكرة.

وفي نوفمبر 1998، فقد النادي المصري البورسعيدي احد ابرز مدافعيه، محمد عمر الاكو، بعد تعرضه لحادث سير على طريق دمياط – بورسعيد، وهو في عمر 29 عاما. كان الاكو من الاعمدة الرئيسية في دفاع الفريق ورحيله مثل خسارة كبيرة لجماهير النادي.

كما هز الوسط الرياضي خبر وفاة احمد اكرامي، حارس الاهلي والترسانة ومنتخب الشباب، في فبراير 2006، عن عمر 26 عاما. كان ينظر اليه كموهبة صاعدة في مركز حراسة المرمى، لكن رحيله المفاجئ اوقف حلما كبيرا كان في بدايته.

ورغم ان رحيل هؤلاء النجوم جاء في لحظات مباغتة، فان ذكراهم ما زالت حاضرة في وجدان الكرة المصرية، بما قدموه من اداء وتضحيات ومسيرة لم تكتمل كما كان ينتظر لها. تبقى قصصهم شاهدا على ان ملاعب الكرة لا تحمل دائما افراحا فقط، بل تحمل ايضا حكايات انسانية مؤثرة تذكر الجماهير بان اللاعبين، مهما كانت شهرتهم، يظلون بشرا يحاصرهم القدر في اي لحظة. ومع كل ذكرى لرحيل احدهم، تتجدد الدعوات بان تكون نهاياتهم المؤلمة درسا يخلد قيم الوفاء، وان تظل ارواحهم حاضرة في ذاكرة عشاق اللعبة.

