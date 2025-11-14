نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوضح مستجدات إصابة تريزيجيه والشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

ويؤدي حسين الشحات، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي على أثر الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية خلال وقت سابق، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.‏

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدًا السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏