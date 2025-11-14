نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُضيف 3 لاعبين جدد لقائمته الإفريقية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باجراءات قيد 3 لاعبين في قائمة النادي الإفريقية، وهم محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
جاء قيد اللاعبين الثلاثة لتدعيم صفوف الفريق، وبناءً على رؤية ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار الاستعداد للمباريات القادمة بالبطولة.
ويستهل الأهلي مبارياته في دور المجموعات باستضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، قبل أن يخرج لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ثم يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات.