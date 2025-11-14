نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف موعد عودة توروب إلى القاهرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يصل ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة مساء اليوم برفقة طاقمه المعاون، بعد قضاء إجازة لعدة أيام عقب الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
ومن المقرر أن يقود توروب مران الفريق غدًا السبت على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في أولى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدًا السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب مباراة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري.
كان الفريق قد نجح في حسم لقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل عن طريق أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحصد اللقب للمرة السادسة عشرة والخامسة على التوالي.